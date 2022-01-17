Кемеровчане пожаловались на мощный потоп в многоквартирном доме

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Фото:  

Жители областной столицы рассказали о прорыве канализационных труб, из-за чего подъезд многоквартирного дома "утонул" в воде.

По словам кемеровчан, в доме на проспекте Октябрьский, 38 сегодня произошел прорыв труб канализации При том, жильцы отметили, что аварийная служба и управляющая компания после обращения никак себя не проявили.


Собственники отметили, уровень воды в настоящий момент держится на 10 сантиметрах.

Произошла авария в подъезде по адресу пр-т Октябрьский, 38 аварийная служба и управляющая компания не реагируют. Потоп продолжается. Помогите их поторопить, разместили горожане в Сети.

Судя по кадрам, вода полностью залила подъезд многоквартирного дома.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители новокузнецкой многоэтажки рассказали о своих "влажных" мечтах.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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