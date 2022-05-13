Кемеровчане пожаловались на многолетние ямы в кемеровском дворе

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Горожане из областного центра возмущены бездействием служб: во дворе жилого дома уже много лет разбита дорога.

Жители кузбасской столицы выразили в Сети недовольство качеством дорожного полотна в городе. В этот раз граждане сфотографировали асфальт во дворе дома №12 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Я работаю с 5-ти утра, приходится вызывать такси. Но многие таксисты не хотят ехать из-за плохой дороги, приходится ждать минут по 15-20, либо повышать цену что бы уехать, сокрушился кемеровчанин.

Также он указал, что за подобным "безобразием" наблюдает на протяжении двух лет. За все это время участок ремонта так и не дождался.

Фото: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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