Кемеровчане пожаловались на массовую вырубку деревьев у городского моста

В социальных сетях кемеровских властей появилась информация, что в районе Красноармейского моста рабочие начали уничтожать зеленые насаждения. Массовая вырубка деревьев не понравилась местными гражданам, которые дерзко выразили свое негодование.

– Город лысый сделали и так за эти годы. Вам чем зелень-то мешает? Как можно жить в городе, где уничтожают насаждения? – сокрушился интернет-пользователь.

Ответ на жалобу последовал от градоначальника Ильи Середюка. По словам мэра, на обозначенной территории специалисты убрали только те деревья, состояние которых было признано неудовлетворительным. Позже на их местах появятся новые молодые липы.