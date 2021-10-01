Кемеровчане пожаловались на испорченный вандалами арт-объект

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Жители кузбасской столицы рассказали, что неизвестные оставили на скульптуре различные надписи, что испортило внешний вид объекта. Власти отреагировали на обращение.

Горожанка разместила на платформе "Кузбасс Онлайн" снимок, на котором запечатлен исписанный арт-объект "Сердце", установленный на Аллее влюбленных в кемеровской Кедровке.


Женщина поинтересовалась, почему власти не реагируют на происходящее и результат "трудов" вандалов до сих пор красуется на городской улице.


Вскоре представители платформы ответили на обращение женщины и пояснили со ссылкой на территориальное управление жилого района, что надписи на скульптуре по улице Новогодняя закрашены.

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