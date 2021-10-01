Кемеровчане пожаловались на испорченный вандалами арт-объект

Горожанка разместила на платформе "Кузбасс Онлайн" снимок, на котором запечатлен исписанный арт-объект "Сердце", установленный на Аллее влюбленных в кемеровской Кедровке.

Женщина поинтересовалась, почему власти не реагируют на происходящее и результат "трудов" вандалов до сих пор красуется на городской улице.

Вскоре представители платформы ответили на обращение женщины и пояснили со ссылкой на территориальное управление жилого района, что надписи на скульптуре по улице Новогодняя закрашены.