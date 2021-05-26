Кемеровчане пожаловались на испорченную лестницу на набережной

Горожанин снял на камеру лестницу на набережной Томи в центре Кемерова, которая, по его словам, уже не пригодна для использования. На снимках запечатлены поврежденные поручни и обрушенные ступени.

Представители городской власти отреагировали на жалобу, заявив, что

возможность реконструкции данной набережной будет рассматриваться после включения объекта в программы федерального и регионального уровня на последующие годы. Организация ремонта также будет зависеть от выделенных средств, сообщили в администрации.