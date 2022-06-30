Кемеровчане пожаловались на игнорирующих инвалидов водителей автобусов

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Жители кузбасской столицы возмутились ситуациями, когда водители общественного транспорта не помогли пассажирам с ограниченными возможностями попасть в салон авто, а вместо этого просто уехали, бросив людей на колясках на остановке.

В Сети жители областного центра потребовали от властей, чтобы те провели инструктаж для водителей автобусов, которые не знают инструктаж действий с пассажирами, чьи возможности ограничены.

– Сегодня 88-й у "Цветного бульвара" подъехал в 1,5 метра от посадочной площадки, вышел, говорит: "Мы так затащим". Спасибо – нет! Меня уже однажды затащили так (оторвали от коляски подлокотник и опрокинули). На замечание, что подъезжать нужно к самой посадочной платформе, посетовал: мол, это надо теперь задом сдавать. Но сдал и таки посадил, рассказал местный житель в социальных сетях градоначальника Ильи Середюка.

Аналогичная проблема возникла и на пассажирском транспорте на маршруте №90а, где автомобилист не смог откинуть пандус, чтобы пассажир заехал в салон, а второй и вовсе просто открыл двери и ждал, что все решится без его участия.

– Останавливается прямо у платформы, открывает двери, но не выходит. Спустя 20 секунд тупого стояния просто закрывает двери и уезжает! Это как понимать?! – сокрушился автор письма.

В ответ представители администрации сказали, что передали жалобу в "УЕЗТУ", где поступившую информацию проверят и примут меры.

Да!
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