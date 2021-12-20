Кемеровчане пожаловались на густой смог в одном из районов города

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Жители кузбасской столицы в Сети забили тревогу: один из районов города окутал густой смог, который, по мнению граждан, может оказаться ядовитым.

Жалоба на плотный густой туман, из-за которого жители областного центра не могут дышать полной грудью, появилась в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, смог ему удалось запечатлеть в Кировском районе города.


Судя по фотографии, видимость на указанной территории значительно ухудшена. Правда причины проявления такого явления остаются неизвестны. Граждане забили тревогу, поскольку уверены, что пелена дыма небезопасна для здоровья человека.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчанин разбил машину при наезде на самодельного "лежачего полицейского".

Фото: Инцидент Кузбасс

Да!
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