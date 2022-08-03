Кемеровчане пожаловались на глубокие дорожные ямы в самом центре города

Кемеровские автомобилисты оказались недовольны состоянием дорог на Кузнецком проспекте. Судя по опубликованным кадрам, в районе железнодорожных путей, что на проезжей части, водителям сложно передвигаться, поскольку образовалось сразу несколько глубоких ям.

– пр-т Кузнецкий, КЭМЗ, переезд трамвайной линии, – уточнил автор поста во "ВКонтакте".

В мэрии столицы Кузбасса корреспонденту AVOKADO уточнили, что в августе текущего года будут определены места для ямочного ремонта на особо аварийных городских участках. Это произойдет сразу после проведения специального аукциона.