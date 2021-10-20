Кемеровчане пожаловались на "безголового" автомобилиста у входа в детсад

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Жители кузбасской столицы оказались возмущены автомобилистом, который бросил свой транспорт возле входа в детский сад, чем создал препятствие пешеходам.

Пользователи Сети в сообществе во "ВКонтакте" пожаловались на "безголового" автомобилиста, который оставил свой автомобиль у центрального входа в кемеровский детский сад. При этом очевидцы отметили, что неподалеку от учреждения расположена зона для парковки, где были свободные места.

Октябрьский 81а д/с 171 в 7:45 утра "безголовый" перекрыл вход в дет.сад, а сам ушел в другой сад напротив вместе со своей спутницей и ребенком. Куда подевалась здравомыслие и уважение по отношении к обществу, сокрушился автор поста.

В комментариях местные жители предложили проучить непредусмотрительного водителя и обратиться к стражам закона для разрешения ситуации.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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