Пользователи Сети в сообществе во "ВКонтакте" пожаловались на "безголового" автомобилиста, который оставил свой автомобиль у центрального входа в кемеровский детский сад. При этом очевидцы отметили, что неподалеку от учреждения расположена зона для парковки, где были свободные места.

– Октябрьский 81а д/с 171 в 7:45 утра "безголовый" перекрыл вход в дет.сад, а сам ушел в другой сад напротив вместе со своей спутницей и ребенком. Куда подевалась здравомыслие и уважение по отношении к обществу, – сокрушился автор поста.

В комментариях местные жители предложили проучить непредусмотрительного водителя и обратиться к стражам закона для разрешения ситуации.