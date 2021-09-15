Кемеровчане пожаловались на атакующую людей стаю бродячих собак

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Жительница кузбасской столицы рассказала в соцсетях о нападении агрессивных животных на ее супруга. В горадминистрации отреагировали на сообщение.

По словам женщины, во вторник, 14 сентября, около 5:30 утра на проспекте Московском около гаражного кооператива на ее мужа набросились бездомные собаки.

— <...> эта стая очень часто разгуливает по жилому району, где много детских площадок, да и вообще это не дело, что прохожие рискуют своей жизнью, проходя это место, — написала женщина в соцсетях.

В администрации города в ответ сообщили, что заявку на отлов приняли. И прокомментировали данную ситуацию.

— Заявка на отлов принята. Выезд бригады будет осуществлен, — говорится в ответе.

При этом отмечается, что после отлова собаки пройдут лечение, вакцинацию, стерилизацию, их промаркируют. Затем если не найдутся хозяева, псов вернут туда, где поймали. Для быстрого решения вопросов по отлову бродячих животных можно обратиться в диспетчерскую МБУ "Кемеровские автодороги" по телефону 67-00-00, добавили в мэрии.

Да!
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