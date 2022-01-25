Кемеровчане потребовали увеличить количество автобусов на Южном

Житель кузбасской столицы в Instagram-аккаунте кемеровского главы Ильи Середюка распространил информацию, что местным пассажирам не достает автобусов, из-за чего дети не успевают вовремя добраться в школу, а взрослые опаздывают на работу. Речь идет о гражданах из частного сектора на Южном.

– Рассмотрите пожалуйста в частном секторе (Южный) большее количество автобусов в час пик (с 7 до 9) и вечером (с 17 до 19), утром после 7:10 перерыв 45 минут (45 минут не ходят автобусы №6 и №17), – предложил интернет-пользователь градоначальнику.

Он также рассказал властям, что сегодня утром один из автобусов не пришел вовремя на остановку и по этой причине в следующем прибывшем общественном транспорте была давка, из которой дети едва смогли выбраться, чтобы выйти на нужной остановке.