Кемеровчане потребовали увеличить количество автобусов на Южном

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В областном центре людям из отдаленного района города не достает автобусов, из-за чего они опаздывают на работу, а дети не могут вовремя добраться до школы.

Житель кузбасской столицы в Instagram-аккаунте кемеровского главы Ильи Середюка распространил информацию, что местным пассажирам не достает автобусов, из-за чего дети не успевают вовремя добраться в школу, а взрослые опаздывают на работу. Речь идет о гражданах из частного сектора на Южном.

– Рассмотрите пожалуйста в частном секторе (Южный) большее количество автобусов в час пик (с 7 до 9) и вечером (с 17 до 19), утром после 7:10 перерыв 45 минут (45 минут не ходят автобусы №6 и №17), – предложил интернет-пользователь градоначальнику.

Он также рассказал властям, что сегодня утром один из автобусов не пришел вовремя на остановку и по этой причине в следующем прибывшем общественном транспорте была давка, из которой дети едва смогли выбраться, чтобы выйти на нужной остановке.

Да!
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