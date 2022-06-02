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Кемеровчане потребовали снижения цен на аттракционы в Комсомольском парке

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Фото:  

Жители столицы Кузбасса возмутились подорожанием развлечений в одном из парков.

Взволнованные кемеровчане заявили в социальных сетях, что цены на аттракционы в Комсомольском парке, расположенном в Центральном районе города, выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Из-за этого, по словам жителей областного центра, они были вынуждены отказаться от посещения парка.

‒ Раньше любой аттракцион стоил 70 руб, а сейчас 200 руб! Раньше на 210 руб ребенок мог посетить три аттракциона, а сейчас один! <...> Мы лично вынуждены перестать посещать этот парк из-за такого подорожания. <...> Прошу вернуть обратно старые цены! ‒ гласит обращение, оставленное в социальной сети "ВКонтакте".

Представители администрации Кемерова в ответ сообщили, что передали информацию специалистам, которые проведут мониторинг цен в обозначенном парке.


Отметим, что Комсомольский парк часто упоминается кемеровчанами. Ранее горожане сообщали о том, что некоторые объекты там пришли в ненадлежащее состояние, а на стены сооружений для детей нанесены нецензурные слова.

Да!
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