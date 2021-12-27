Кемеровчане потребовали от властей расчистить доступ к мусорке

Жительница областного центра в Сети выразила недовольство состоянием мусорной урны, которая стоит на пересечении улиц 2-й Улусовский переулок и 2-й Мозжухинский переулок. По словам женщины, контейнер завалило снегом.
– Территорию 2-х контейнеров на прошлой неделе привели в порядок, а с этим, что не так? – спросила горожанка.
При этом в официальном ответе представители власти указали, что полученные сведения они передали специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства. В ближайшее время обозначенная зона может быть расчищена от снежных масс. Однако информация о судьбе территории станет известна не раньше, чем 29 декабря.
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