Кемеровчане потребовали от властей расчистить доступ к мусорке

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После того, как снег "поглотил" мусорный контейнер в Заводском районе кузбасской столицы, местные жители начали писать жалобы в Сети.

Жительница областного центра в Сети выразила недовольство состоянием мусорной урны, которая стоит на пересечении улиц 2-й Улусовский переулок и 2-й Мозжухинский переулок. По словам женщины, контейнер завалило снегом.

– Территорию 2-х контейнеров на прошлой неделе привели в порядок, а с этим, что не так? – спросила горожанка.

При этом в официальном ответе представители власти указали, что полученные сведения они передали специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства. В ближайшее время обозначенная зона может быть расчищена от снежных масс. Однако информация о судьбе территории станет известна не раньше, чем 29 декабря.

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