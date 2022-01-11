Кемеровчане потребовали организовать дополнительные автобусные маршруты

Жители областной столицы обратились к местным с властям с просьбой организовать дополнительные автобусные маршруты от Кировского района до железнодорожного вокзала на проспекте Кузнецком. Однако получили отказ.

Согласно официальному ответу представителей УЕЗТУ, сейчас специалисты контролируют изменение пути следования маршрута №51 и, поскольку у вокзала запланирована реконструкция разворотной площадки, то до завершения всех работ решение по данному вопросу не может быть принято.