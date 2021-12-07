Кемеровчане потеряют свои садовые участки по инициативе властей

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Власти кузбасской столицы изымут десять земельных участков в садовом товариществе, расположенном в Заводском районе города.

Изымаемые участки расположены в Кемерове на улице Дружбы. Все они входят в садовое некоммерческое товарищество "Вишенка". Кемеровчане потеряют участки под номерами: 3, 4, 7, 8, 16, 20, 29, 30, 44 и 47.

– Изъять для муниципальных нужд города Кемерово в целях комплексного развития территории по улице Дружбы <...> путем предоставления возмещения земельные участки и расположенные на них объекты, – сказано в документе, опубликованном на электронном бюллетене администрации Кемерова.

Кроме того, будут изъяты и дома, расположенные на участках. Владельцам будет выслана копия постановления.

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