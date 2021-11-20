Кемеровчане поспособствовали задержанию пьяного таксиста

Накануне в социальных сетях появилась запись от взволнованных кемеровчан. Они сообщили, что вызвали такси, и к ним на автомобиле Chevrolet Aveo приехал водитель с признаками опьянения: от него исходил запах алкоголя, а машину он расположил на парковочном месте для инвалидов. Продолжить движение на транспортном средстве пассажиры отказались и сообщили о произошедшем в ГИБДД.



Инспекторы остановили данную машину на проспекте Ленина, в районе дома № 90/5. За рулем иномарки находился мужчина 1968 года рождения с признаками опьянения, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кузбасса. Нарушителя отстранили от управления автомобилем и провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в организме. Транспортное средство эвакуировали на спецстоянку.

В отношении мужчины были составлены протоколы за пьяное вождение и нарушение правил стоянки. За нетрезвую езду злоумышленник может получить штраф до 30 тысяч рублей и лишиться прав на срок от полутора до двух лет.