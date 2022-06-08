Кемеровчане после салюта в День города смогут добраться до домов на автобусах

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Власти Кемерова рассказали о планах по запуску фейерверков ко Дню города и о том, как местные жители смогут добраться до дома после него.

Жители столицы Кузбасса после праздничного салюта, который состоится в честь Дня России в предстоящее воскресенье, 12 июня, смогут в поздние часы добраться до своих жилищ на пассажирских автобусах. Транспорт будет ходить в разные части города по 27 направлениям, в их числе оказались:

  • № 3 ост. "ЛДК" – ул. Гагарина – ост. "ул. Кирова";
  • № 5 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – ул. Красноармейская – пос. Урицкого;
  • № 7 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – Детский сад;
  • № 8 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ж.р. Ягуновский;
  • № 9 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – Сельхозкомплект;
  • № 13 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ул. Соборная – ж.д. Вокзал";
  • № 17 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – пос. Казачий;
  • № 19 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "АЗОТ";
  • № 23 ост. "ЛДК" – ул. Терешковой – д.п. "Северный";
  • № 27 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – д.п. "Комсомольский";
  • № 27 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – ост. "ул. Кирова";
  • № 31 ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ост. "11 ГРБ";
  • № 32а ост. "ЛДК" – ул. Тухачевского – ост. "АКБ Кузбассхимбанк";
  • № 49 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "Комсомольский";
  • № 51 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "21 микрорайон";
  • № 81 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "Комсомольский";
  • № 82 ост. "ЛДК" – ул. Сибиряков Гвардейцев – д.п. "Комсомольский";
  • № 87 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул.1-ая Линия";
  • № 88 ост. "ЛДК" – просп. Притомский – д.п. "Шалготарьян";
  • № 91 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул. Кирова";
  • № 100 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул. 1-ая Линия";
  • № 104 ост."ЛДК" – просп. Ленина – п. Металлплощадка;
  • № 144 ост."ЛДК" – ул. Волгоградская – п. Металлплощадка;
  • № 127 ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – пос. Боровой;
  • № 172э ост. "ЛДК" – Леснополянское шоссе – ж.р. Лесная Поляна;
  • № 182э ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ж.р. Промышленновский;
  • № 197э ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ж.р. Кедровка.

К слову, в городском правительстве указали, что стоимость проезда в этот день будет обычной, действие льгот и проездных также сохраняется.

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