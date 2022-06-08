Кемеровчане после салюта в День города смогут добраться до домов на автобусах

Жители столицы Кузбасса после праздничного салюта, который состоится в честь Дня России в предстоящее воскресенье, 12 июня, смогут в поздние часы добраться до своих жилищ на пассажирских автобусах. Транспорт будет ходить в разные части города по 27 направлениям, в их числе оказались:
- № 3 ост. "ЛДК" – ул. Гагарина – ост. "ул. Кирова";
- № 5 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – ул. Красноармейская – пос. Урицкого;
- № 7 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – Детский сад;
- № 8 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ж.р. Ягуновский;
- № 9 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – Сельхозкомплект;
- № 13 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ул. Соборная – ж.д. Вокзал";
- № 17 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – пос. Казачий;
- № 19 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "АЗОТ";
- № 23 ост. "ЛДК" – ул. Терешковой – д.п. "Северный";
- № 27 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – д.п. "Комсомольский";
- № 27 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – ост. "ул. Кирова";
- № 31 ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ост. "11 ГРБ";
- № 32а ост. "ЛДК" – ул. Тухачевского – ост. "АКБ Кузбассхимбанк";
- № 49 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "Комсомольский";
- № 51 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "21 микрорайон";
- № 81 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "Комсомольский";
- № 82 ост. "ЛДК" – ул. Сибиряков Гвардейцев – д.п. "Комсомольский";
- № 87 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул.1-ая Линия";
- № 88 ост. "ЛДК" – просп. Притомский – д.п. "Шалготарьян";
- № 91 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул. Кирова";
- № 100 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул. 1-ая Линия";
- № 104 ост."ЛДК" – просп. Ленина – п. Металлплощадка;
- № 144 ост."ЛДК" – ул. Волгоградская – п. Металлплощадка;
- № 127 ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – пос. Боровой;
- № 172э ост. "ЛДК" – Леснополянское шоссе – ж.р. Лесная Поляна;
- № 182э ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ж.р. Промышленновский;
- № 197э ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ж.р. Кедровка.
К слову, в городском правительстве указали, что стоимость проезда в этот день будет обычной, действие льгот и проездных также сохраняется.
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