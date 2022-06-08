Кемеровчане после салюта в День города смогут добраться до домов на автобусах

Жители столицы Кузбасса после праздничного салюта, который состоится в честь Дня России в предстоящее воскресенье, 12 июня, смогут в поздние часы добраться до своих жилищ на пассажирских автобусах. Транспорт будет ходить в разные части города по 27 направлениям, в их числе оказались:

№ 3 ост. "ЛДК" – ул. Гагарина – ост. "ул. Кирова";

№ 5 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – ул. Красноармейская – пос. Урицкого;

№ 7 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – Детский сад;

№ 8 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ж.р. Ягуновский;

№ 9 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – Сельхозкомплект;

№ 13 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ул. Соборная – ж.д. Вокзал";

№ 17 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – пос. Казачий;

№ 19 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "АЗОТ";

№ 23 ост. "ЛДК" – ул. Терешковой – д.п. "Северный";

№ 27 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – д.п. "Комсомольский";

№ 27 ост. "ЛДК" – просп. Октябрьский – ост. "ул. Кирова";

№ 31 ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ост. "11 ГРБ";

№ 32а ост. "ЛДК" – ул. Тухачевского – ост. "АКБ Кузбассхимбанк";

№ 49 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "Комсомольский";

№ 51 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "21 микрорайон";

№ 81 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – д.п. "Комсомольский";

№ 82 ост. "ЛДК" – ул. Сибиряков Гвардейцев – д.п. "Комсомольский";

№ 87 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул.1-ая Линия";

№ 88 ост. "ЛДК" – просп. Притомский – д.п. "Шалготарьян";

№ 91 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул. Кирова";

№ 100 ост. "ЛДК" – просп. Ленина – ост. "ул. 1-ая Линия";

№ 104 ост."ЛДК" – просп. Ленина – п. Металлплощадка;

№ 144 ост."ЛДК" – ул. Волгоградская – п. Металлплощадка;

№ 127 ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – пос. Боровой;

№ 172э ост. "ЛДК" – Леснополянское шоссе – ж.р. Лесная Поляна;

№ 182э ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ж.р. Промышленновский;

№ 197э ост. "ЛДК" – просп. Шахтеров – ж.р. Кедровка.

К слову, в городском правительстве указали, что стоимость проезда в этот день будет обычной, действие льгот и проездных также сохраняется.