Кемеровчане посетовали на грязь и запах в уличных туалетах

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Неубранные общественные туалеты расстроили жителей кузбасской столицы.

Кемеровчанин поделился в социальных сетях снимком с замусоренным и грязным уличным туалетом. По словам горожанина, данная ситуация наблюдается в одной из уборных парка "Кузбасский".

– Все что нужно знать о состоянии общественных туалетов в нашем городе, – высказался автор фотографии.

Жители кузбасской столицы в комментариях отметили, что подобную картину можно наблюдать во многих уличных туалетах.

– "...меня чуть не вырубило от этого аромата", "...вообще не убирают", "На радуге сбоку возле администрации более засраный", "Картинка с запахом" (стиль сохранен – прим. ред.), – пожаловались горожане.

Представители кемеровской администрации заметили обращение. Они заявили, что передали информацию в МБУ "Кемеровские автодороги". Специалисты определят ответственных за содержание и примут необходимые меры.

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