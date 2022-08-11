Кемеровчане попросили помощи в поиске свидетелей ДТП на Кузнецком проспекте

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появилась информация, что автолюбители ищут свидетелей ДТП, что произошло накануне в среду, 10 августа, в 12:25 на проспект Кузнецком в районе строения №76.

В кемеровской ГИБДД корреспонденту уточнили, что сигнал о происшествии поступал. Как оказалось, участниками столкновения стали машина ВАЗ под управлением 27-летнего мужчины и авто "Лада", за рулем которого находился 40-летний автомобилист.

– Водители сами приехали в дежурную группу, где составили схему аварии. Обошлось без пострадавших причинен материальный ущерб, – прокомментировали AVOKADO в ведомстве.

По факту случившегося ведется административное расследование. Если вы что-то знаете о произошедшей аварии или стали ее свидетелем, свяжитесь с автором поста в социальной сети.