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Кемеровчане попросили помощи в поиске свидетелей ДТП на Кузнецком проспекте

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Автомобильная авария произошла накануне в центре кузбасской столицы. Местные жители призвали откликнуться свидетелей ДТП.

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появилась информация, что автолюбители ищут свидетелей ДТП, что произошло накануне в среду, 10 августа, в 12:25 на проспект Кузнецком в районе строения №76.


В кемеровской ГИБДД корреспонденту уточнили, что сигнал о происшествии поступал. Как оказалось, участниками столкновения стали машина ВАЗ под управлением 27-летнего мужчины и авто "Лада", за рулем которого находился 40-летний автомобилист.

Водители сами приехали в дежурную группу, где составили схему аварии. Обошлось без пострадавших причинен материальный ущерб, прокомментировали AVOKADO в ведомстве.

По факту случившегося ведется административное расследование. Если вы что-то знаете о произошедшей аварии или стали ее свидетелем, свяжитесь с автором поста в социальной сети.

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