Кемеровчане попросили помощи в поисках свидетелей ДТП со скрывшимся грузовиком

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Автолюбитель из города Кемерово ищет свидетелей автоаварии, произошедшей накануне вечером на одном из перекрестков города.

Вечером в четверг, 7 июля, на пересечении ул. Красноармейская с ул. Совхозной произошло ДТП, участниками которого стали газель и легковушка. По словам водителя белой иномарки, грузовик не убедился в безопасности маневра при выезде с второстепенной на главную полосу движения, из-за чего и возник контакт. Теперь автомобилисту требуется помощь свидетелей.

Ищу свидетеля с видео- регистратором! Перекресток Красноармейская и улица совхозная время 17:05-17:10! сказал интернет-пользователь.

Он также отметил, что после аварии иномарка улетела на обочину, где, судя по видео, еще и врезалась задним бампером в дерево. После этого водитель газели якобы подъехал к нему и, убедившись в том, что все живы, просто уехал в сторону химического завода.


В городской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнала о подобном происшествии в их базе данных нет. Таким образом, можно предположить, что участники ДТП еще не обратились к стражам закона, чтобы те помогли им установить все обстоятельства произошедшего.


Если вы обладаете полезными сведениями по инциденту, то можете предоставить их автору поста во "ВКонтакте".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка задымилась в результате тройного ДТП в Кемерове.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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