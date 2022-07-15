Кемеровчане попросили отыскать в Кузбассе голодного Тагила-путешественника

Сообщение о поиске собаки по кличке Тагил появилось в сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте". По словам автора сообщения, четвероногий друг хотел зайти в автобус, но перепутал транспорт. Как итог: пес уехал от хозяина в неизвестном направлении. По данным очевидцев, он направился в сторону города Ленинск-Кузнецк.

– Пес не агрессивен и очень голоден. Просьба придержать и сразу звонить хозяевам. Приедут заберут. Хозяйка плачет и не может найти себе место, – рассказал интернет-пользователь.

Рассказчик добавил, что уже несколько раз поступали звонки от свидетелей, которые видели собаку, но не придерживали. В результате, когда хозяева приезжали на указанный адрес, то питомца там уже не было, поскольку он уезжал от них на новом автобусе. При этом владелица пса очень тяжело переживает разлуку с домашним любимцем.