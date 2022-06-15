О вчерашнем транспортом коллапсе редакции AVOKADO сообщили кемеровчане, которые были вынуждены на протяжении часа мокнуть под дождем в ожидании транспорта. По словам собеседника интернет-журнала, около 20:00, когда он ехал в трамвае №5, кондуктор объявил о неисправности одного из вагонов в Заводском районе, из-за чего трамвай изменил свой маршрут. В результате граждане были вынуждены высадиться на остановке "Мебельная" и ожидать вместительные автобусы. Правда, время их прибытия существенно растянулось. Как уточнил горожанин, люди на переполненных остановках не могли дождаться пассажирских авто более одного часа.

– Трамваи не ездят, остановки переполненные, хлещет дождь и хоть бы один автобус до Южного пришел. В результате простоял полтора часа да и вызвал такси, поскольку добраться до дома уж очень хотелось, а общественного транспорта не было, – уточнил местный житель.

В КЭТК журналисту AVOKAVO подтвердили факт поломки вагона в Заводском районе города. Оказалось, что у трамвая, что находился на конечной остановке по улице 4-я цветочная, была выявлена неисправность на редукторе одного из двигателей. Как итог – он усложнил движение электротранспорта по рейсах, который объезжал стороной Южный в период с 20:00 до 21:00.

Также корреспондент попросил комментарий у представителей кемеровской мэрии. Власти пообещали предоставить развернутый ответ по сложившейся ситуации сегодня, но немного позже.