Кемеровчане попали в полуторочасовой
транспортный коллапс под дождем

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Вечером минувшего дня, когда в столице Кузбасса шел сильный ливень, жители кузбасской столицы не могли добраться до своих домов из-за проблем с пассажирским транспортом, который на протяжении часа не ходил на Южный.

О вчерашнем транспортом коллапсе редакции AVOKADO сообщили кемеровчане, которые были вынуждены на протяжении часа мокнуть под дождем в ожидании транспорта. По словам собеседника интернет-журнала, около 20:00, когда он ехал в трамвае №5, кондуктор объявил о неисправности одного из вагонов в Заводском районе, из-за чего трамвай изменил свой маршрут. В результате граждане были вынуждены высадиться на остановке "Мебельная" и ожидать вместительные автобусы. Правда, время их прибытия существенно растянулось. Как уточнил горожанин, люди на переполненных остановках не могли дождаться пассажирских авто более одного часа.

Трамваи не ездят, остановки переполненные, хлещет дождь и хоть бы один автобус до Южного пришел. В результате простоял полтора часа да и вызвал такси, поскольку добраться до дома уж очень хотелось, а общественного транспорта не было, – уточнил местный житель.

В КЭТК журналисту AVOKAVO подтвердили факт поломки вагона в Заводском районе города. Оказалось, что у трамвая, что находился на конечной остановке по улице 4-я цветочная, была выявлена неисправность на редукторе одного из двигателей. Как итог он усложнил движение электротранспорта по рейсах, который объезжал стороной Южный в период с 20:00 до 21:00.


Также корреспондент попросил комментарий у представителей кемеровской мэрии. Власти пообещали предоставить развернутый ответ по сложившейся ситуации сегодня, но немного позже.

Да!
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