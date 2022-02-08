Кемеровчане попали под суд за избиение инвалида молотком по голове

В кузбасской столице в октябре прошлого года избили и ограбили 64-летнего инвалида, после чего полицейские приступили к расследованию произошедшего.

– Он сообщил, что в его комнату в общежитии ворвались двое мужчин, и пока один из них удерживал пенсионера, второй нанес ему несколько ударов кухонным молотком. После этого нападавшие забрали два мобильных телефона и скрылись, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате стражи закона задержали одного из подозреваемых, а второй был схвачен через несколько дней. Выяснилось, что награбленное имущество злоумышленники сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили.

Дело с обвинительным заключением по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой" передано в кемеровский суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 12 лет лишения свободы.