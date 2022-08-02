Кемеровчане получили возможность напрямую улететь в еще один российский город

Новые рейсы из столицы Кузбасса в Омск появились в Международном аэропорту города Кемерово сегодня 2 августа. Отмечается, что самолеты будут перевозить пассажиров только два раза в неделю – по вторникам и субботам.

В воздушной гавани уточнили, что во вторник самолет из столицы Кузбасса отправляется до Омска в 15:50 по местному времени, а в субботу вылет из кемеровского аэропорта назначен на 16:40.

Вместимость самолета АТР-72 составляет 70 кресел. Что касается стоимости билетов, то цена в один конец варьируется от 3 200 рублей.