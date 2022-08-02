+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчане получили возможность напрямую улететь в еще один российский город

0
Фото:  

Новый авиарейс начал летать из Кемеровского международного аэропорта, соединяя столицу Кузбасса с Омском.

Новые рейсы из столицы Кузбасса в Омск появились в Международном аэропорту города Кемерово сегодня 2 августа. Отмечается, что самолеты будут перевозить пассажиров только два раза в неделю – по вторникам и субботам.


В воздушной гавани уточнили, что во вторник самолет из столицы Кузбасса отправляется до Омска в 15:50 по местному времени, а в субботу вылет из кемеровского аэропорта назначен на 16:40.


Вместимость самолета АТР-72 составляет 70 кресел. Что касается стоимости билетов, то цена в один конец варьируется от 3 200 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38770

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined