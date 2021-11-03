Кемеровчане получили "пыль" вместо заказанного угля

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Жители столицы Кузбасса пожаловались на низкое качество заказанного сортового угля.

Соответствующая публикация появилась в социальных сетях. Жители Рудничного района областной столицы заявили, что заказали несколько тонн сортового угля стоимостью девять тысяч рублей, однако качество топлива оказалось низким. Для подтверждения своих слов они прикрепили видео, на котором видна россыпь угля, большая часть которого представлена мелкими фрагментами.

– Одна пыль. Сверху камушков накидали для видимости, – сетуют авторы поста в видеоролике.

Ранее редакция AVOKADO писала о проверках, которые проводила администрация областной столицы из-за жалоб горожан на качество угля.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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