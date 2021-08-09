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Кемеровчане получили ответ властей после жалоб на плохое состояние Комсомольского парка

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В социальных сетях жители Кемерова жаловались на ненадлежащий вид Комсомольского парка имени В. Волошиной. Ситуацию с плохим содержанием парка прокомментировали в мэрии.

Как рассказали жители кузбасской столицы, в настоящее время в Комсомольском парке можно наблюдать разбитые дороги с ямами, а также детские площадки, которые находятся в аварийном состоянии. Что касается монумента в центре парка, то он, по мнению горожан, "ошарпанный".


В ответ на этом в администрации Кемерова заявили, что обязанности по содержанию Комсомольского парка давно возложены на его арендатора - коммерческую фирму, основной деятельностью которой является работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

- Муниципальное движимое и недвижимое имущество, расположенное на территории Комсомольского парка им. В.Волошиной, с 24.11.2015 по итогам открытого аукциона передано комитетом в аренду ООО "БЭЛ и К", - говорится в официальном ответе властей.

Представители мэрии заявили, что условия договора подразумевают, что ответственность за текущий и капитальный ремонт имущества, а также содержание территории парка в надлежащем санитарном состоянии лежит на арендаторе. Работы он обязан проводить за свой счет.


Кроме того, комитет по управлению муниципальным имуществом Кемерова направил в адрес компании-арендатора претензию по поводу устранения замечаний. В частности, по ремонту лавочек и пешеходных дорожек.

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