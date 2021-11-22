Кемеровчане получили официальный ответ на жалобу о состоянии моста

В социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появились сообщения от жителей областной столицы, недовольных состоянием дорожного покрытия Кузнецкого моста. Как отмечают пользователи, проезд через переправу затруднен из-за неудовлетворительного состояния асфальта.
‒ Яму когда устранят на Кузнецком мосту? <...> Пробка ужасная и утром и вечером, ‒ гласит один из комментариев, оставленных кемеровчанами.
На жалобы ответили специалисты городской администрации. Они рассказали, что на данном участке установлены предупреждающие знаки "Объезд препятствия справа", "Объезд препятствия слева" и "Дорожные работы".
‒ Возможность выполнения ремонтных работ будет рассмотрена на последующие периоды с учетом объемов финансирования. <...> Специалисты просят автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, ‒ сообщили сотрудники администрации Кемерова в комментариях на странице Ильи Середюка в Instagram.
Кроме того, к обсуждению присоединились сотрудники МБУ "Кемеровские автодороги". Они сообщили, что рассмотрят выполнение ремонта указанного участка в строительный сезон 2022 года.
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