Кемеровчане получили официальный ответ на жалобу о состоянии моста

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Сотрудники кемеровской администрации обозначили, будет ли проводиться ремонт моста через Томь, на состояние которого поступают жалобы от горожан.

В социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появились сообщения от жителей областной столицы, недовольных состоянием дорожного покрытия Кузнецкого моста. Как отмечают пользователи, проезд через переправу затруднен из-за неудовлетворительного состояния асфальта.

‒ Яму когда устранят на Кузнецком мосту? <...> Пробка ужасная и утром и вечером, ‒ гласит один из комментариев, оставленных кемеровчанами.

На жалобы ответили специалисты городской администрации. Они рассказали, что на данном участке установлены предупреждающие знаки "Объезд препятствия справа", "Объезд препятствия слева" и "Дорожные работы".

‒ Возможность выполнения ремонтных работ будет рассмотрена на последующие периоды с учетом объемов финансирования. <...> Специалисты просят автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, ‒ сообщили сотрудники администрации Кемерова в комментариях на странице Ильи Середюка в Instagram.

Кроме того, к обсуждению присоединились сотрудники МБУ "Кемеровские автодороги". Они сообщили, что рассмотрят выполнение ремонта указанного участка в строительный сезон 2022 года.

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