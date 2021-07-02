Кемеровчане получили доступ к двум новым скейт-площадкам

Представители городской администрации сообщили, что две скейт-площадки заработали на территории Кемерово. Отмечается, что одна из них расположена в Ягуновском районе, где специалисты оборудовали полутораметровый радиус, скейт-плазу, двухуровневую мини-рампу и мануал-бокс с рейлом. Однако в скором времени там планируют установить воркаут-зону из столбов и перекладин, а также скамьи для пресса, шведские стенки, перекладины с канатом, гимнастическими кольцами.

Второй объект открыт для посещения в парке имени Веры Волошиной. Стоит отметить, что экстрим-площадка размещена около СРК "Арена". При этом современный скейт-парк оснащен фанбокс-пирамидой с боксом и рейлом, двухуровневой мини-рампой и кикером с барьером и 36-метровым памп-треком.

Власти столицы шахтерского края заявили, что в скором времени еще два объекта будут обородувана аналогичными площадками. В планах построить скейт-парки в Сквере новорожденных на ФПК и Сквере молодоженов, расположенный в Рудничном районе.

На территории города в 2021 году появятся 15 скейт-парков и воркаут-зон, Разместятся они на девяти общественных территориях, выбранных горожанами в ходе онлайн-голосования.