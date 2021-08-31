Кемеровчане получат возможность разработать проект новой набережной

Так, мероприятие запланировано на 9 сентября. В офисе кузбасских IT-компаний в рамках проекта “Идентичный Кемерово” в 11:00 по местному времени жители кузбасской столицы смогут поучаствовать в разработке Технического задания для новой Набережной возле реки Искитимка.

При этом разработка дизайна ландшафта на участке ведется уже сейчас. Работы проводит команда из горожан, которые изъявили желание проявить активность на благо областной столицы еще в мае. Отмечается, что они уже успели пройти обучение по созданию техзаданий для подобных городских пространств.

Сейчас активисты методом анкетирования выясняют у земляков, чтобы они хотели видеть на указанном месте.

Для участия в совещании проекта “Идентичный Кемерово” желающим необходимо пройти регистрацию. Модератором семинара выступит Святослав Мурунов, идеолог и основатель сети Центров Прикладной Урбанистики.