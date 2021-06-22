Кемеровчане получат сертификаты в бассейн или спортзал за вакцинацию от COVID-19

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в ледовом дворце "Кузбасс". Желающих привиться там принимают с 9:00 до 17:30 с понедельника по субботу. При этом те, кто прошел оба этапа вакцинирования, получают подарки.

После прививки граждане могут выбрать между сертификатами на бесплатное посещение спортивного зала или бассейна, однако воспользоваться ими сразу не удастся, поскольку для посещения ледовый дворец "Кузбасс" откроется только в августе этого года.

Напомним, ранее власти сообщили о введении дополнительных мер противодействия коронавирусу на фоне роста заболеваемости на территории Кузбасса.