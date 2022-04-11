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Кемеровчане подержали идею отмены бакалавриата и магистратуры

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Жители кузбасской столицы высказались за возвращение пятилетнего образования в вузах.

Специалисты провели опрос среди кемеровчан, чтобы выяснить, поддерживают ли горожане идею отказа от двухступенчатой системы высшего образования. Согласно результатам, два из трех репсондентов (64% от общего количества) высказались за то, чтобы вернуть специалитет и убрать бакалавриат и магистратуру.


Чаще всего за пятилетнее обучение в вузах высказывались кемеровчане старше 45 лет и те, кто имеет высшее образование (70 и 73% соответственно). При этом лишь 44% опрошенных студентов поддержали идею отказа от двухуровневого обучения. Родители же выпускников высказались за возвращение специалитета практически единогласно — 91%, следует из данных исследования портала SuperJob.


Лишь каждый десятый кемеровчанин выступил против отмены бакалавриата и магистратуры. Опрос проводился с 6 по 8 апреля текущего года.

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