Кемеровчане поделились кадрами с места серьезного ДТП с грузовиком

Сегодня, 6 июня, пользователи социальных сетей разместили видеозапись, на которую попали последствия столкновения двух автомобилей в Кемерове. По словам пользователей, инцидент произошел близ остановки "Насыпь" на Кузнецком проспекте.
Судя по кадрам, в ДТП участвовала иномарка Renault и грузовик. В результате столкновения вся передняя часть легковушки оказалась смята, лобовое стекло повреждено.
Обстоятельства инцидента и наличие пострадавших выясняются.
Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово
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