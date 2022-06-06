Кемеровчане поделились кадрами с места серьезного ДТП с грузовиком

Сегодня, 6 июня, пользователи социальных сетей разместили видеозапись, на которую попали последствия столкновения двух автомобилей в Кемерове. По словам пользователей, инцидент произошел близ остановки "Насыпь" на Кузнецком проспекте.

Судя по кадрам, в ДТП участвовала иномарка Renault и грузовик. В результате столкновения вся передняя часть легковушки оказалась смята, лобовое стекло повреждено.

Обстоятельства инцидента и наличие пострадавших выясняются.