Кемеровчане почувствовали вонь после сильного хлопка в центре города

Сегодня в среду, 3 августа, жители Кузбасской столицы услышали громкий хлопок, который, по их сведениям, раздался около 14:40 с территории местной промзоны. О странном звуке горожанин рассказал корреспонденту AVOKADO. Он добавил, что после случившегося в запахло серой.

Кроме того, от "взрыва" в доме местного жителя задребезжали окна, которые из-за резкой вони пришлось закрывать.

В свою очередь, в экстренных службах города уточнили, что происшествий на промышленных предприятиях не происходило. Подробности выясняются.