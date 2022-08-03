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Кемеровчане почувствовали вонь после сильного хлопка в центре города

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Сегодня посреди дня в центре Кемерова раздался сильный хлопок, после чего жители города ощутили сильную вонь в воздухе.

Сегодня в среду, 3 августа, жители Кузбасской столицы услышали громкий хлопок, который, по их сведениям, раздался около 14:40 с территории местной промзоны. О странном звуке горожанин рассказал корреспонденту AVOKADO. Он добавил, что после случившегося в запахло серой.


Кроме того, от "взрыва" в доме местного жителя задребезжали окна, которые из-за резкой вони пришлось закрывать.


В свою очередь, в экстренных службах города уточнили, что происшествий на промышленных предприятиях не происходило. Подробности выясняются.

Да!
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