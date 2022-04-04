Кемеровчане перестали бояться китайского вируса

Популярный IT-сервис SuperJob проводил опрос среди россиян о страхе в случае очередной волны COVID-19.

Кемеровчане также приняли участие в данном исследовании, результаты которого показали, что сибиряки и жители других регионов страны в большинстве не боятся новых вспышек.

67% кузбассовцев ответили, что не боятся вовсе коронавируса, 28% признались, что немного боятся вируса и лишь 5% ответили, что испытывают сильный страх по этой причине.

Опрос проводили в конце марта этого года.