Кемеровчане передадут две квартиры и земельный участок на нужды города

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Власти Кемерова распорядились изъять у горожан две квартиры и участок земли.

Соответствующее постановление сотрудники кемеровской администрации разместили в электронном бюллетене. Согласно документу, изъятие жилплощади будет произведено по адресу улица Нахимова, дом № 17. Ранее данное здание было признано аварийным.


Всего для муниципальных нужд будет изъято две квартиры площадью 40,6 и 41 квадратный метр и земельный участок в 823 квадратных метра.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что некоторые кемеровчане потеряют свои садовые участки из-за стремления властей к комплексному развитию Заводского района города.

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