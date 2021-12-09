Кемеровчане передадут две квартиры и земельный участок на нужды города

Соответствующее постановление сотрудники кемеровской администрации разместили в электронном бюллетене. Согласно документу, изъятие жилплощади будет произведено по адресу улица Нахимова, дом № 17. Ранее данное здание было признано аварийным.

Всего для муниципальных нужд будет изъято две квартиры площадью 40,6 и 41 квадратный метр и земельный участок в 823 квадратных метра.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что некоторые кемеровчане потеряют свои садовые участки из-за стремления властей к комплексному развитию Заводского района города.