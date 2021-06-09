Житель кузбасской столицы обратил внимание на необычный способ благоустройства ям на дороге. Так, по улице Сибирская в частном секторе он наткнулся на углубления в асфальте, заполненные опилками.

– <...> В Краснодаре, например, битым кирпичом засыпают, у нас – опилками. В Сибири много леса. В принципе, логично, – говорит Роман Янченко на видео в своем Facebook-аккаунте.

Увиденное он запечатлел на камеру мобильного телефона, а после поделился кадрами с "отремонтированной дорогой" в социальной сети. Для добавления комичности ситуации автор сопроводил съемку музыкой из шоу "Каламбур", знакомой многим по сценам "Деревня дураков".

Кемеровчанин обратил внимание, что ранее уже сообщал о проблемных участках дорог в областном центре. Например, в 2019 году он рассказал в своем Facebook-аккаунте, что на улице Соборная на месте ям были уложены кусты "ароматного" укропа.