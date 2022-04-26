Кемеровчане отказались от увеличения выходных в мае

Опрос проведенный на платформе IT-сервиса Super Job показал, что львиная доля работающих кемеровчан не планируют брать отпуск на три дня в начале мая, чтобы получить длинные выходные.

Лишь только 13% людей с доходом выше 80 000 рублей хотят сделать выходными 4,5,6 мая.

– 13% россиян возьмет отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы получились длинные каникулы. Не планируют этого делать 65% опрошенных. <...> Мужчины делились подобными планами чаще женщин, – сказано в сообщении.



Выходными днями объявлены с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.