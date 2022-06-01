Кемеровчане отказались от экологичного транспорта из-за проблем с экологией

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Аналитики выяснили, почему жители кузбасской столицы не выбирают велосипед или самокат для поездок на работу.

Половина опрошенных кемеровчан призналась, что предпочла бы ездить до места работы на велосипедах и самокатах (27% и 24% соответственно). При этом на обоих видах транспорта на работу уже добираются по 4% горожан. Однако большая часть жителей областного центра не рассматривают такую возможность.


Так, 58% опрошенных отказались от поездок до работы на велосипеде, а 62% — на самокате. Причиной этого, среди прочего, стала неудовлетворительная экологическая обстановка.

— Свою позицию респонденты объясняют большим расстоянием от дома до офиса, необходимостью переодеваться и принимать душ перед началом работы, а также загрязненностью воздуха около автодорог, — сообщают специалисты SuperJob.

Примечательно, что в прошлом году, во время работы в удаленном формате, желающих ездить на велосипеде и самокате было больше.

Да!
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