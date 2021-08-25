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Кемеровчане осудили владельца Lamborghini за скоростную езду по городу

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Владелец Lamborghini вызвал раздражение у кемеровчан тем, что значительно превысил допустимую в городе скорость во время управления транспортом.

Недовольные жители кузбасской столицы разместили в сообществе Сети пост, посвященный красному Lamborghini, водитель которого разогнал свою спортивную машину до 180 км/ч на проспекте Ленина.

– Еще и в соцсети выставляют, мол, какие мы крутые, на родительские деньги подвергаем опасности других людей, – выразил раздражение кемеровчанин.

Кроме того, автор публикации заявил, что подобные поездки могут спровоцировать трагедию с летальным исходом на дороге. При этом в случае, если на такой скорости транспорт столкнется с другими участниками движения, то несовместимые с жизнью травмы может получить не только собственник скоростного авто, но и невинные люди.

Instagram / revizorro42, majorka_kem

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