Пользователи социальных сетей разместили ролик, снятый в новогоднюю ночь в Кировском районе Кемерова. На видеозапись попал запуск фейерверков, устроенный несколькими мужчинами в жилом дворе.

Видно, что кемеровчане нарушают правила использования пиротехники. Трубы фейерверков направлены под углом в сторону жилых домов, а сами мужчины находятся чересчур близко к месту запуска. Заряды разрываются прямо у окон пятиэтажек.

Комментаторы возмутились действиями мужчин и отметили, что такие развлечения могут привести к порче чужого имущества или трагедии, а также посоветовали вызывать правоохранителей в случае повторения подобного поведения.