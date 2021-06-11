Кемеровчане обратили внимание на состояние забора парка в центре города и его необычный ремонт

Другая авария, произошедшая недавно на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина, также оставила брешь в ограждении парка. В настоящее время вместо отсутствующей части забора натянута лента. О том каким способом будет производиться ремонт, пока неизвестно.

Кроме того, вокруг этого места по-прежнему разбросаны фрагменты машин. Горожанин предположил, что следы ДТП были оставлены ради пропаганды.