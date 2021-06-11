Кемеровчане обратили внимание на состояние забора парка в центре города и его необычный ремонт

0

Житель Кемерова опубликовал в социальных сетях снимки забора парка, расположенного в центре города, который сначала пострадал из-за ДТП, а затем был "восстановлен" нестандартным способом.

По словам автора фотографий, речь идет о заборе, который тянется по всему периметру Комсомольского парка имени Веры Волошиной. Ранее ограждение пострадало в результате ДТП и было отремонтировано, однако необычный способ ремонта вызвал у горожан сомнения.

– Что-то не везет забору парка Веры Волошиной. Причем, ни с теми, кто его ломает, ни с теми, кто его ремонтирует, – отметил кемеровчанин.

Другая авария, произошедшая недавно на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина, также оставила брешь в ограждении парка. В настоящее время вместо отсутствующей части забора натянута лента. О том каким способом будет производиться ремонт, пока неизвестно.


Кроме того, вокруг этого места по-прежнему разбросаны фрагменты машин. Горожанин предположил, что следы ДТП были оставлены ради пропаганды.

Фото: Facebook / Роман Янченко

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25979

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined