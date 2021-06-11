Кемеровчане обратили внимание на состояние забора парка в центре города и его необычный ремонт

По словам автора фотографий, речь идет о заборе, который тянется по всему периметру Комсомольского парка имени Веры Волошиной. Ранее ограждение пострадало в результате ДТП и было отремонтировано, однако необычный способ ремонта вызвал у горожан сомнения.
– Что-то не везет забору парка Веры Волошиной. Причем, ни с теми, кто его ломает, ни с теми, кто его ремонтирует, – отметил кемеровчанин.
Другая авария, произошедшая недавно на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина, также оставила брешь в ограждении парка. В настоящее время вместо отсутствующей части забора натянута лента. О том каким способом будет производиться ремонт, пока неизвестно.
Кроме того, вокруг этого места по-прежнему разбросаны фрагменты машин. Горожанин предположил, что следы ДТП были оставлены ради пропаганды.
Фото: Facebook / Роман Янченко
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