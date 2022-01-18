Кемеровчане обозначили желаемый МРОТ

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Минимальный размер оплаты труда, установленный в России на сегодняшний день, показался жителям кузбасской столицы недостаточным.

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос, в котором приняли участие жители 37 городов РФ с населением более 500 000 человек. На вопрос о желаемом размере МРОТ отвечали экономически активные горожане старше 18 лет. Напомним, что с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 13 890 рублей.


Среди опрошенных оказалось 700 кемеровчан. Жители кузбасской столицы посчитали, что минимальная оплата труда должна составлять 34 000 рублей. При этом в конце 2020 года, отвечая на аналогичный вопрос, кемеровчане называли сумму в 32 200 рублей.


Согласно данным сервиса, Кемерово занял 15 место по запросам к уровню МРОТ. Возглавила данный рейтинг Москва, жители которой хотят повышения МРОТ до 42 100 рублей. Замыкает список Саратов с запросом в 31 600 рублей.

Да!
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