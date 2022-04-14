Кемеровчане обнаружили ямы на отремонтированном в апреле мосту

Жалоба на состояние проезжей части в районе Красноармейского моста в Кемерове появилась в социальных сетях местного градоначальника. По словам интернет-пользовательницы, по одному из участков дороги на мосту невозможно проехать из-за обилия ям.

– Мост на Красноармейской в ужасном состоянии! Яма на яме, – сказала горожанка.

Ответ на обращение последовал от представителей Кемдора. Специалист заявил, что на указанном участке совсем недавно был проведен ремонт, тогда дорожники устранили все опасные пробоины в асфальтированном покрытии. В настоящий момент проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии, заключил собеседник.