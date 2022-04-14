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Кемеровчане обнаружили ямы на отремонтированном в апреле мосту

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Жители областного центра пришли в ужас от состояния участка автомобильной дороги на кемеровском мосту по улице Красноармейской. По данным специалистов, он был отремонтирован в апреле 2022 года.

Жалоба на состояние проезжей части в районе Красноармейского моста в Кемерове появилась в социальных сетях местного градоначальника. По словам интернет-пользовательницы, по одному из участков дороги на мосту невозможно проехать из-за обилия ям.

Мост на Красноармейской в ужасном состоянии! Яма на яме, сказала горожанка.

Ответ на обращение последовал от представителей Кемдора. Специалист заявил, что на указанном участке совсем недавно был проведен ремонт, тогда дорожники устранили все опасные пробоины в асфальтированном покрытии. В настоящий момент проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии, заключил собеседник.

Да!
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