Кемеровчане обнаружили вредоносную пыль на убранных дорогах

Пыль на кемеровских дорогах стала причиной обращения граждан к местным властям. Недовольные жители потребовали от правительства, чтобы те разобрались с проблемой и обеспечили водителям нормальные условия для движения по дорогам. К слову, насторожил граждан и тот факт, что грязный воздух не лучшим образом сказывается на их здоровье.

– Примите, пожалуйста, меры по обеспыливанию автомобильных дорог с целью обеспечения нормальных условий движения транспортных средств и для уменьшения отрицательного воздействия на органы дыхания и зрения пешеходов, – сказал интернет-пользователь.

В комментариях подписчики сообщества, где появился пост, указали администрации, что пыль и мусор можно встретить не только на проезжей части кузбасской столицы, но и на тротуарах, которые после зимы следовало бы и помыть.

Ответ на возмущения последовал от представителей Кемдора. Дорожники пояснили, что механическая мойка и обеспыливание с увлажнением механизированным способом на уличной дорожной сети города Кемерово проводятся службами каждый день.