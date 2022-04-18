Кемеровчане обнаружили вредоносную пыль на убранных дорогах

0
Фото:  

Дороги в кузбасской столице стали причиной жалоб местных автомобилистов и пешеходов. В этот раз людей возмутило вовсе не качество асфальтированного покрытия, а пыль.

Пыль на кемеровских дорогах стала причиной обращения граждан к местным властям. Недовольные жители потребовали от правительства, чтобы те разобрались с проблемой и обеспечили водителям нормальные условия для движения по дорогам. К слову, насторожил граждан и тот факт, что грязный воздух не лучшим образом сказывается на их здоровье.

– Примите, пожалуйста, меры по обеспыливанию автомобильных дорог с целью обеспечения нормальных условий движения транспортных средств и для уменьшения отрицательного воздействия на органы дыхания и зрения пешеходов, – сказал интернет-пользователь.

В комментариях подписчики сообщества, где появился пост, указали администрации, что пыль и мусор можно встретить не только на проезжей части кузбасской столицы, но и на тротуарах, которые после зимы следовало бы и помыть.


Ответ на возмущения последовал от представителей Кемдора. Дорожники пояснили, что механическая мойка и обеспыливание с увлажнением механизированным способом на уличной дорожной сети города Кемерово проводятся службами каждый день.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35542

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined