Кемеровчане обнаружили возле одного из домов упавшего с высоты человека

Сегодня ночью, 16 июня, кемеровчане выложили в социальные сети снимок, на котором виден человек, лежащий на асфальте. По словам горожан, пострадавший выпал из окна.

‒ Сегодня в 12 ночи человек выпал из окна восьмого этажа на проспекте Шахтеров, ‒ заявили очевидцы.

В Кемеровском областном центре медицины катастроф корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал об упавшей с высоты женщине поступил в 00:00. От полученных травм 40-летняя пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Обстоятельства произошедшего выясняются.