Кемеровчане обнаружили новорожденных котят в мусоре

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Жители столицы Кузбасса сообщили о животных, которым требуется помощь.

Пакет с четырьмя новорожденными котятами кемеровчане обнаружили в мусорном контейнере. По словам горожан, находка была сделана 5 мая.

‒ Только что, в мусорном контейнере в мешке, найдены 4 живых новорожденных котенка. Срочно ищем кормящую кошку! Помогите пожалуйста, через месяц заберем! ‒ написала жительница кузбасской столицы.

Горожане возмутились поведением бывших хозяев котят и отметили, что гораздо гуманнее было бы стерилизовать кошку, чтобы не допустить нежелательного приплода. Кроме того, кемеровчане порекомендовали поискать заменители кошачьего молока, чтобы выкормить новорожденных.


Автор поста в комментариях сообщила, что детенышей отвезли к кошке, однако пока не ясно, примет ли она их.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

Да!
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