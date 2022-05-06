Кемеровчане обнаружили новорожденных котят в мусоре

Пакет с четырьмя новорожденными котятами кемеровчане обнаружили в мусорном контейнере. По словам горожан, находка была сделана 5 мая.

‒ Только что, в мусорном контейнере в мешке, найдены 4 живых новорожденных котенка. Срочно ищем кормящую кошку! Помогите пожалуйста, через месяц заберем! ‒ написала жительница кузбасской столицы.

Горожане возмутились поведением бывших хозяев котят и отметили, что гораздо гуманнее было бы стерилизовать кошку, чтобы не допустить нежелательного приплода. Кроме того, кемеровчане порекомендовали поискать заменители кошачьего молока, чтобы выкормить новорожденных.

Автор поста в комментариях сообщила, что детенышей отвезли к кошке, однако пока не ясно, примет ли она их.