Кемеровчане обнаружили на кнопках лифта плотный слой фекалий

Жильцы одного из общежитий, расположенных на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове, столкнулись с вандализмом в лифте. По словам горожан, перед их глазами предстали фекалии, размазанные прямо по панели с кнопками. Причем, судя по видео, слой экскрементов оказался достаточно плотным.
‒ На доброе и полезное ума не хватает, ‒ высказались комментаторы.
Причины, по которым неизвестный решил лишить кемеровчан возможности вызвать лифт подобным образом, остались неизвестными.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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