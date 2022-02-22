Кемеровчане обнаружили мужчину с окровавленным шприцем в подъезде жилого дома

Накануне вечером жильцы одного из кемеровских общежитий, расположенного на Ленинградском проспекте, обнаружили мужчину без сознания. При нем был окровавленный шприц.

Кадры случившегося горожане опубликовали в социальных сетях.

– Мужчина в 24 общежитии на Ленинградском проспекте лежит без сознания с окровавленным шприцом (орфография и авторский стиль сохранены – прим. ред.) , – отметил автор под фото.

В комментариях пользователи предположили, что молодой человек наркоман и от последствий приема веществ потерял сознание.

– "На одного нарка меньше", "Самоликвидация дала о себе знать", – написали подписчики.

Что именно случилось с мужчиной, не сообщается.