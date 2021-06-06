Кемеровчане обнаружили медведя в городе

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 6 июня. В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен дикий хищник в областном центре.

– В 4:30 06.06 21 на развилке Бутовка – Кировский, – прокомментировал автор публикации.

Куда двинулся медведь дальше, не сообщается. Однако в комментариях пользователи выразили беспокойство, что хозяин тайги вышел к людям.

Некоторые предположили, что крупный зверь голоден и поэтому решил посетить городское пространство, а другие выразили уверенность в том, что из-за вырубки лесов и сезонных пожаров животные в страхе вынуждены покидать привычные места обитания.