Кемеровчане обнаружили ежа на пешеходном тротуаре

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы заметили в одном из районов города необычного лесного гостя, который пробегал по тротуару ранним утром.

В Сети интернет-пользователи рассказали, что в Кировском районе Кемерова ранним утром встретились с ежом. По словам автора публикации, выходца из леса он заметил в 4:00 по местному времени.


Судя по опубликованной фотографии, горожанин решил потрогать живое существо, от чего тот свернулся в комок, выставив любопытным глазам свои иглы.


В комментариях подписчики сообщества предположили, что еж мог случайно покинуть лес и заблудиться. Женщина указала, что очевидцам следовало бы проводить животное в типичное для него место обитания.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители Кузбасса обнаружили страуса в водах Томи

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37134

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined