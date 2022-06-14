Кемеровчане обнаружили ежа на пешеходном тротуаре

В Сети интернет-пользователи рассказали, что в Кировском районе Кемерова ранним утром встретились с ежом. По словам автора публикации, выходца из леса он заметил в 4:00 по местному времени.

Судя по опубликованной фотографии, горожанин решил потрогать живое существо, от чего тот свернулся в комок, выставив любопытным глазам свои иглы.

В комментариях подписчики сообщества предположили, что еж мог случайно покинуть лес и заблудиться. Женщина указала, что очевидцам следовало бы проводить животное в типичное для него место обитания.

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